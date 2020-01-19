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В Китае зарегистрировали еще 17 случаев заболевания неизвестной формы пневмонии; таким образом, число заболевших возросло до 62-ух.

Об этом сообщает AFP.

«В воскресенье власти Китая сообщили о 17 новых случаях таинственного вируса, подобного атипичной пневмонии», - говорится в сообщении.

По данным городских властей, этот вирус в общей сложности заразил 62 человека в Ухане. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, 19 выписаны из больницы после выздоровления, а остальные остаются в изоляции, получая лечение.

Ранее сообщалось, что пневмонией, вызванной коронавирусом, заболел 41 человек в китайском Ухане.

16 января в Японии подтвердили первый в стране случай заражения вирусом пневмонии нового типа, вспышка которого произошла в Китае.
ForUm

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