Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал убить иранского генерала Касема Сулеймани, ибо он «говорил плохие вещи» о США.

Об этом сообщает CNN.

Трамп утверждал, что Сулеймани «говорил плохие вещи о стране».

«Сколько этого дерьма мы должны слушать? Сколько мы будем слушать? », - сказал Трамп, не называя реальные угрозы, к которым мог привести Сулеймани.

Трамп также описал наблюдение за тем, как был убит Сулеймани.

«Они вместе, сэр», «Сэр, им осталось жить 2 минуты и 11 секунд. Они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту. 30 секунд. 10, 9, 8 ... », потом вдруг - бум,«их больше нет, сэр», - привел Трамп слова военных.

Как сообщалось, в ночь на 3 января командующий спецсилами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом в районе аэропорта Багдада. Они на момент гибели находились в автомобилях.

Удар по Сулеймани был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. Ранее он пригрозил Ирану, если что-нибудь случится с посольством США в Ираке.

В ночь на 8 января две военные базы в Ираке, где расквартированы силы США и их союзников, подверглись ракетному обстрелу со стороны Ирана. Тегеран заявил, что это месть за убийство генерала Сулеймани.

В ночь на 13 января Иракская авиабаза Балад в районе Эд-Дуджейль (провинция Салах-эд-Дин) к северу от Багдада, на которой размещаются американские военные, подверглась ракетному обстрелу.