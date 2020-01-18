В Национальной гвардии Украины заверили, что не станут органом разведки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, согласно законопроекту о разведке №2412-д, который парламент одобрил в первом чтении, НГУ не имеет права быть органом разведки, впрочем Нацгвардия является субъектом разведывательного сообщества, а подразделения разведки органов военного управления и воинских частей НГУ, в порядке, определенном законом, могут привлекаться к выполнению отдельных разведывательных задач.

«В последние дни на информационных Интернет-ресурсах появились ложные сообщения Центра противодействия коррупции о расширении возможностей подразделений Национальной гвардии Украины в проведении разведывательных мероприятий, основанные на поверхностном, но не профессиональном изучении законопроекта реестр. №2412-д», - говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что «на сегодня разведка является неотделимым элементом ведения боевых действий на востоке Украины, поэтому предоставление НГУ этих функций позволяет эффективнее использовать подразделения Нацгвардии в зоне операции Объединенных сил и сохранить жизнь личного состава».

«Что касается версий о возможности произвола и неограниченного использования НГУ полномочий, которые предусмотрены для нее законопроектом 2412-д, сообщаем, что в соответствии с частью второй статьи 9 законопроекта определено, что" подразделения разведки органов военного управления и воинских частей Национальной гвардии Украины, что в пределах определенных законодательством полномочий осуществляют деятельность с целью разведывательного обеспечения применения Национальной гвардии Украины», что делает невозможным осуществление любых мероприятий, которые не касаются выполнения задач, определенных ЗУ «О Национальной гвардии», - отметили в Нацгвардии.

Кроме того, в НГУ заверили, что этим проектом закона предлагается внедрение осуществления широкого демократического гражданского контроля и надзора за субъектами разведывательного сообщества.