Столичные правоохранители проводят проверку по факту незаконного удержания 11 малолетних детей в «детском саду», который не имеет разрешительных документов и не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

Как сообщает пресс-служба полиции Киева, в Подольское управления полиции поступило анонимное сообщение о том, что в частном доме на улице Достоевского незаконно функционирует детский сад, где содержатся более 10 детей.

На месте происшествия полицейские обнаружили 11 малолетних, которые находились на улице. Мужчина, который находился рядом, при появлении правоохранителей сразу завел детей в дом и от общения отказался.

Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, работники полиции через неотложный обыск попали внутрь, где кроме мужчины обнаружили еще двух женщин, которые не имели никакого отношения к малолетним.

«Внутри мы установили, что пребывание детей в этом помещении представляет для них опасность – несоблюдение санитарно-гигиенических требований, отсутствие соответствующей пожарной безопасности, несоответствие норм питания. Малолетних детей передали родителям, которых мы вызвали на место для выяснения обстоятельств. В дальнейшем сотрудники сектора ювенальной превенции проверят указанные семьи с целью установить причины, которые толкают родителей оставлять своих детей в неподходящих для этого условиях», - добавил правоохранитель.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.