Многие компании, такие как Moneyveo, Быстрозайм и другие, активно предлагают свои услуги во всех средствах массовой информации. Рекламные слоганы гласят, что Вы сможете получить деньги на любые цели, как только они понадобятся. Но на практике выясняется, что получить кредит в Украине не так просто. Нет, безусловно, Вы сможете взять в долг в этих компаниях, если возникнет такая необходимость. Но сумма займа будет ограничена. Как правило, новые клиенты микрозаймов не могут взять больше 5 000 грн. при первом обращении. Что же делать, если понадобилась крупная сумма?

Заемщиков, которым нужна сумма от 30 000 грн. выручат частные кредиторы. Деньги у них можно взять практически в любом размере и на любой срок. А главное, частные кредиторы выдают кредит под залог недвижимости в долларах и с минимальным пакетом документов.

Как получить кредит у частного кредитора и где его искать?

Частных кредиторов не много. Большинство из них уже длительное время работает на рынке кредитования и заслужили хорошую репутацию. Например, компания «Кредит 112». Она одна из старейших в Киеве, ведь работает уже более 15 лет. Сотрудники компании утверждают, что выдали кредитов больше 3 000 займов за время своей работы.

Кредит у частного кредитора можно получить под залог недвижимости или автомобиля. Каждый заемщик самостоятельно решает какой залог ему удобнее предоставить. Займ под недвижимость более выгодный, ведь процентная ставка по нему ниже. Но те, кто боятся оформлять кредитные договора на недвижимость, получают деньги под залог авто.

Получить кредит в таких компаниях как «Кредит 112» просто, ведь заемщикам сообщается решения по заявкам уже через 15 минут после ее подачи онлайн. Но прежде чем обратиться к любому частному кредитору необходимо тщательно ознакомится с его репутацией, почитать отзывы и изучить информацию в СМИ, чтобы не стать жертвой мошенников. Главное помните, что ни один порядочный кредитор не будет брать с Вас деньги за услуги, а его заработок основывается на начисленных процентах.

Что предлагают частные кредиторы Киева

У частного кредитора в Киеве под залог недвижимости можно деньги под 1,5% в месяц (18% в год). Хотим обратить Ваше внимание на размер процентной ставки, ведь те же микрозаймы выдают деньги под 1,5% в день. А в банке потребуют не меньше 25%.

Под залог недвижимости или авто у частного лица можно получить деньги с минимальным пакетом документов. Не нужно предоставлять справку о доходах и другую финансовую документацию. Больше об этом Вы можете узнать непосредственно после обращения за деньгами либо прочитать на сайте компании «Кредит 112». У них в блоге много статей на тему кредитования в Украине.