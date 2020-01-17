Служба безопасности Украины обнаружила и задержала боевика террористической организации «ЛНР», который собирал информацию об объектах критической инфраструктуры Харьковщины, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что житель Харькова в 2014 году по собственной инициативе присоединился к террористам, которые временно оккупировали отдельные районы Луганской и Донецкой областей. Последняя установленная ​​СБУ «должность» боевика в незаконных вооруженных формированиях террористов - командир взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса «ЛНР».

Злоумышленник сразу же попал в поле зрения Службы, когда прибыл в Харьковскую область с территории РФ и начал сбор сведений об объектах критической инфраструктуры региона. В частности, его интересовала информация о железнодорожных путях и станциях, Харьковский метрополитен, автовокзалы. Боевик, в течение некоторого времени регулярно лично «осматривал» объекты в разных местах Харьковщины.

По информации спецслужбы, собранные данные он планировал передать представителям террористической организации «ЛНР» для организации терактов и диверсий на территории региона.

Следователи провели обыск в доме злоумышленника в Харькове, во время которого обнаружили и изъяли боевую гранату РГН с запалом и тротиловую шашку с электродетонатором.

Боевика задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас указанном гражданину осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Операция по разоблачению и задержанию злоумышленника происходила под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.