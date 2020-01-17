Информация, распространенная рядом СМИ о якобы завышения суммы закупки систем кондиционирования для пассажирских вагонов, не соответствует действительности, заявили в пресс-службе Укрзализныци.

«Это ошибочное утверждение основывается на сравнении цены системы кондиционирования вагона с бытовым кондиционером в интернет-магазине. На самом деле крышная система кардинально отличается от бытовых кондиционеров, какими бы мощными они ни были. Это оборудование имеет гораздо большее количество узлов. Оно не является серийным и изготавливается на заказ в соответствии с действующими нормативами», - пояснили в компании.

В частности, указанные системы адаптированы к работе в условиях дополнительных нагрузок. Среди них вибрация, возникающая при движении поездов, большие перепады температуры, а также напряжения в электросети.

В общем система кондиционирования воздуха для вагонов включает кровельный блок, монтажные и электрические схемы моноблока, сервисную панель для диагностики неисправностей, оборудование для индивидуального регулирования температуры воздуха в каждом купе, запасные части, датчики, инструменты и тому подобное.

Кроме того, в стоимость таких систем включены услуги по пусконаладочным работам и ввод техники в эксплуатацию.

Указанные 19 систем кондиционирования будут поставлены перевозчику в 2020 году. Их установят в вагонах, которые пройдут капитально-восстановительный ремонт.

Пассажиры смогут использовать указанную систему и для охлаждения, и для обогрева вагонов. Кроме того, каждый путешественник сможет отдельно регулировать температурный режим в своем купе.

Ранее Наші Гроші сообщили, что филиал «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця» 3 января по результатам тендеров заказала АО «Завод Экватор» кондиционеры для пассажирских вагонов на общую сумму 28,43 млн грн. Речь идет о кондиционерах АВК-25, изготовленных по чертежам КЮЛИ.632381.051ГЧ. Они имеют производительность охлаждения 30 кВт и обогрева в режиме теплового насоса 20 кВт.

Самым дорогим и самым мощным среди кондиционеров, цены которых есть в интернет-магазинах, является канальный инверторный Mitsubishi Heavy FDU250VS за 323 тыс. грн. Он имеет производительность охлаждения 25 кВт и обогрева 28 кВт, то есть на уровне вагонного охладителя. Однако цена кондиционера в магазине в пять раз меньше цены для «Укрзализныци».