Сегодня, 17 января, в одной из общеобразовательных школ города Бровары на третьем этаже распылили вещество неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

На месте полиции работали спасатели, работники ювенальной превенции, медики.

Учебный процесс был временно приостановлен. Чтобы предотвратить тяжелые последствия, всех учеников эвакуировали из школы. В дальнейшем занятия восстановлены. В медицинские учреждения никого из детей не доставляли.

Сейчас работники ювенальной превенции устанавливают лицо, совершившее распыление газа, все обстоятельства происшествия, опрашивают учеников, их родителей и работников школы.