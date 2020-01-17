Сегодня, 17 января, в одной из общеобразовательных школ города Бровары на третьем этаже распылили вещество неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
На месте полиции работали спасатели, работники ювенальной превенции, медики.
Учебный процесс был временно приостановлен. Чтобы предотвратить тяжелые последствия, всех учеников эвакуировали из школы. В дальнейшем занятия восстановлены. В медицинские учреждения никого из детей не доставляли.
Сейчас работники ювенальной превенции устанавливают лицо, совершившее распыление газа, все обстоятельства происшествия, опрашивают учеников, их родителей и работников школы.
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