также в разделеПроисшествия
В Тернополе умерла темнокожая иностранная студентка 13
На Ривненщине из-за тумана столкнулись 7 авто 12
Боевики 12 раз обстреляли украинские полиции, погиб военный 14
Глава МИД Ирана заявил о готовности передать тела погибших украинцев 22
В Тегеране завершилась идентификация тел погибших в авиакатастрофе украинцев 13
Главы МИД пяти стран призвали Иран наказать виновных в сбитии PS752 23
В Одесской области полицейские отбили почку задержанному 38
Названо имя погибшего на Донбассе 24-летнего военного 61
В Николаеве две группы мужчин устроили разборки со стрельбой 15
ООС: Боевики совершили 11 обстрелов, погиб военный 13
Кабмин выделил семьям жертв катастрофы самолета МАУ по 200 тысяч 26
В Польше в ДТП погибли двое украинцев 20
В Иране задержали автора видео с попаданием ракеты в самолет МАУ 716
На Донбассе в результате неосторожного обращения с боеприпасами погиб военный 24
Украина просит Иран передать ей «черные ящики» самолета МАУ 34
За год на КПВВ на Донбассе умерли 27 человек 54
Сутки в ООС: 10 обстрелов, ранены 2 военных 8
Ельченко: РФ могла нарушить санкции, продав Ирану ракеты, которыми сбили PS752 126

Сегодня, 17 января, в одной из общеобразовательных школ города Бровары на третьем этаже распылили вещество неизвестного происхождения, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

На месте полиции работали спасатели, работники ювенальной превенции, медики.

Учебный процесс был временно приостановлен. Чтобы предотвратить тяжелые последствия, всех учеников эвакуировали из школы. В дальнейшем занятия восстановлены. В медицинские учреждения никого из детей не доставляли.

Сейчас работники ювенальной превенции устанавливают лицо, совершившее распыление газа, все обстоятельства происшествия, опрашивают учеников, их родителей и работников школы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги