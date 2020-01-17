Верховная Рада обратилась к президенту и парламенту Итальянской Республики с просьбой обеспечить прозрачность, объективность и беспристрастность апелляционного производства в отношении старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

За постановление, которым одобрено заявление Верховной Рады «Об уголовном преследовании старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива в Итальянской Республике», проголосовали 323 народных депутата Украины.

В заявлении говорится, что парламент уважает независимость и авторитетность судебной ветви власти Италии, но считает, что решение суда нарушает права украинского военнослужащего и наносит вред имиджу Украины. «Верховная Рада Украины считает решение суда города Павия (регион Ломбардия, Итальянская Республика) от 12 июля 2019 года в отношении гражданина Украины Виталия Маркива наносящим вред суверенным правам государства Украина», - сказано в заявлении.

ВР считает, что дело Маркива «продемонстрировало очевидные нарушения принципов верховенства права, гарантий на справедливый суд и одного из ключевых принципов уголовного процесса - презумпции невиновности».

Парламент Украины обращает внимание, что процесс «проходил в глубоко антиукраинской атмосфере, доказательства стороны обвинения базировались на слухах и предубеждениях, суд отклонил запрос на проведение осмотра места происшествия на горе Карачун (представленный защитой B.Маркива), а вероятная причастность российской и пророссийской стороны, присутствовавших там во время трагедии, не расследовалась». Также отмечается, что в ходе судебного рассмотрения не были предоставлены четкие однозначные доказательства вины украинских военных, вообще, или Маркива в частности.



ВР протестует против обвинения Украины в нарушении международного гуманитарного права и привлечения Украинского государства по этому делу в качестве гражданского ответчика, ведь это противоречит основным принципам международного права относительно юрисдикционных иммунитетов иностранных государств.

Парламент Украины категорически осуждает использование неприемлемых формулировок в материалах приговора, согласно которым украинская армия является «восставшими украинцами, захватившими «Карачун», утверждается, что «стрелять по гражданским было привычным способом действий украинской армии и НГУ», а военные действия на Востоке Украины называются «продолжающейся гражданской войной».



Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск. По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелле 24 мая 2014. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит потерпевший иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные предупреждения посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

12 июля суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.

Украина подала апелляцию на решение итальянского суда.