Украина подала апелляцию на решение итальянского суда в городе Павия по делу украинского военнослужащего Виталия Маркива, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«20 ноября 2019 Украина подала апелляционную жалобу на решение суда города Павия от 12 июля 2019 года, которым военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был признан виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года.

«Украина глубоко разочарована приговором суда города Павия, который поражает несправедливостью и нарушением основных правовых принципов, по которым осужден Виталий Маркив. Кроме того, Украина считает, что принятие к рассмотрению гражданского иска против Украины в национальном суде Итальянской Республики нарушает принципы международного права, в частности юрисдикционный иммунитет государства, основанного на суверенитете и равенства государств», – подчеркнули в ОП.

«Государство Украина выражает готовность применить все правовые средства для обеспечения справедливости для Виталия Маркива и надеется, что Итальянская Республика будет оставаться непоколебимой в соблюдении верховенства права», – сказано в сообщении.

Напомним, Виталий Маркив был задержан в Италии летом 2017 по инспирированному обвинению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли 24 мая 2014 во время боевых действий сил АТО с боевиками-сепаратистами Гиркина в городе Славянск. По свидетельствам украинских военных, Маркив не причастен к гибели итальянского репортера Андреа Рокелле 24 мая 2014. В гвардейском подразделении тогда не было тяжелого оружия, а именно минометов, огнем которых мог быть убит потерпевший иностранный фотограф, а сам он находился на позициях боевиков пророссийских незаконных вооруженных формирований и умышленно подвергал себя опасности, несмотря на официальные предупреждения посольства Италии не ехать в зону боевых действий.

12 июля суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам заключения.

Итальянский прокурор Андреа Дзанончелли требовал приговорить Маркива к 17 годам заключения.