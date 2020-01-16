Работы по строительству новых станций метро Сырецко-Печерской ветви на Виноградарь ведутся в плановом порядке.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Киевского метрополитена Наталья Макогон.

«На сегодняшний день все работы ведутся в плановом порядке», - отметила Макогон.

Как сообщили в СМИ, на пресс-конференции в Киеве председатель наблюдательного совета ПАО «Киевметрострой» Олег Токарев сообщил, что сроки завершения строительных работ по продлению Сырецко-Печерской ветви столичного метрополитена откладываются в год.

Напомним, две новых станции Сырецко-Печерской ветки столичного метро «Мостицкая» и «Проспект Правды» планировали ввести в эксплуатацию в конце декабря 2021 года.