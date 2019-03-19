В конце декабря 2021 года в эксплуатацию планируют ввести две новых станции Сырецко-Печерской ветки столичного метро «Мостицкая» и «Проспект Правды». Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, представляя планы активной фазы работ по строительству метрополитена на Виноградарь, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Презентация проходила и при участии Президента Петра Порошенко.

«Никого не надо убеждать в том, насколько необходимо увеличение количества станций столичного метрополитена. Киев растет. Ежегодно в городе становится на 200 тыс. жителей больше. Это только по официальным данным. И метрополитен - самый массовый вид общественного транспорта. Ежедневно столичным метро пользуется более полутора миллионов пассажиров», - отметил Кличко.

Мэр столицы спустился в монтажную шахту на глубину 40 метров. С ее помощью будут спускать и поднимать строительное оборудование.

Кличко также отметил, что в планах городской власти, кроме первых двух станций, строительство еще двух станций метро Сырецко-Печерской линии - «Виноградарь» и «Маршала Гречко». Протяженность нового участка из 4 станций будет составлять почти 7,5 километров. Также построят новое электродепо, поскольку длина линии превышает 20 км.

Развитие линии предусмотрено от станции «Сырец» в направлении пересечения улиц Белицкая и Северо-Сырецкая, далее по ул. Межевой до пересечения с проспектом Правды с перспективой дальнейшего продолжения этой линии до площади Тараса Шевченко. Введение их в эксплуатацию позволит перевозить по этой ветке метро 34 тыс. пассажиров в час. Общая стоимость строительства 4 станций составит, по расчетам на сегодня, более 11 млрд гривен.

Почти 6 млрд грн будет стоить городу строительство двух станций первой очереди - «Мостицкой» и «Проспекта Правды».

«Мы с вами находимся на строительной площадке у станции метро «Сырец», с которой начинаются основные строительные работы. До этого шли подготовительные. Сейчас здесь проходят работы по раскрытию монтажно-демонтажных шахт и подготовка к обустройству подъемного оборудования и спуску технологического оборудования. Задача у метростроевцев четкая - делать все качественно и с соблюдением сроков. Еще раз подчеркну: в течение ближайших двух лет первые две станции метро на Виноградарь мы должны ввести в эксплуатацию! Киев развивается и меняется. И мы делаем все, чтобы обновлять и развивать городскую инфраструктуру», - подчеркнул мэр столицы.

Напомним, Кабинет Министров Украины в рамках программ инфраструктурного развития регионов направит около 2,5 млрдгрн на финансирование проекта строительства линии метро на столичный жилой массив Виноградарь.

9 ноября в системе публичных закупок ProZorro завершился аукцион на строительство ветки метро.