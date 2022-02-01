Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о внедрении модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращении призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года. Об этом он сообщил, выступая на торжественном открытии седьмой сессии Верховной Рады IX созыва и представив указ № 36/2022 «О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии».

Документ предусматривает постепенный переход к формированию Вооруженных сил Украины на профессиональной основе. В частности, внедрение модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

«Этот указ – старт перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ – не потому, что скоро война. Это я говорю всем. Этот указ для того, чтобы скоро и дальше был мир – мир в Украине», – подчеркнул Зеленский.

Президент акцентировал внимание на том, что государство должно защищать тех, кто защищает его.