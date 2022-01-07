В Україні призовна кампанія у 2022 році стартуватиме у квітні та жовтні. Втім до армії не призиватимуть, зокрема, осіб, які здобувають освіту.

Як пише Парламент.ua, про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

Згідно з указом Зеленського, проведення чергових призовів відбудеться з квітня до червня та з жовтня до грудня.

Відповідно до вимог українського законодавства, не підлягатимуть призову та надається відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання громадянам призовного віку, які навчаються:

у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання;

у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, серед іншого під час здобуття наступного ступеня освіти;

у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Також відстрочка від призову на строкову військову службу надається громадянам за сімейними обставинами, для продовження професійної діяльності та за станом здоров’я.

Питання про призов або надання відстрочки (звільнення) від призову, відповідно до законодавства, розглядають районні чи міські призовні комісії.

Відстрочка від призову може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії АР Крим, обласних та Київської міської призовної комісії за поданням районних (міських) призовних комісій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ № 687/2021 про проведення щорічних призовів на строкову військову службу у 2022 році. В указі визначаються терміни проведення щорічних чергових призовів громадян України на строкову військову службу, звільнення в запас військовослужбовців, які вислужили строки такої служби, та порядок виконання заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів у 2022 році.