Недавно ряд американских СМИ, в частности New York Times, распространили информацию о хакерской атаке на сайты нескольких украинских компаний, в частности «Burisma Holdins» и студии «Квартал 95», для похищения персональных данных сотрудников и завладения электронными письмами руководителей компаний. При этом отмечается, что хакерская атака, вероятно, совершена спецслужбами РФ, сообщает пресс-служба МВД.

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины по данному факту начал уголовное производство по ч. 2 ст. 163 (нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются лица, причастные к совершению этого уголовного преступления.

В рамках уголовного производства Национальная полиция Украина обратилась в Федеральное бюро расследований и компании Area1, которая обнаружила признаки хакерской атаки, с просьбой оказать содействие в предоставлении информации, опубликованной в американских СМИ.

Для надлежащего расследования обстоятельств правонарушения Нацполиция инициирует создание совместной международной следственной группы, в состав которой будут приглашены представители ФБР.

Напомним, The New York Times со ссылкой на фирму Area1 сообщал, что российские хакеры пытались взломать сайт студии «Квартал 95», чтобы найти компромат на главу Службы Безопасности Украины Ивана Баканова.