Ексзаступник голови Адміністрації Януковича Андрій Портнов, якого вбили в Іспанії, перед смертю відвідував Київ. У столиці він провів зустрічі із кількома особами, наближеними до влади.

Про це у відео на YouTube повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За словами парламентаря, йдеться про співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча, заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова та директора ДБР Олексія Сухачова.

Железняк заявив, що Портнов провів в Україні 2-4 дні. Всі зустрічі з посадовцями відбувалися в Конча-Заспі, де Портнов володів маєтком.

Нардеп заперечив, що Портнов проводити зустріч із президентом Зеленським і очільником ОП Андрієм Єрмаком. Цього не підтверджують джерела Железняка.

Парламентар нагадав, що ЗМІ повідомляли про зустріч Портнова з Татаровим і Сухачовим.

"Як мені стверджують джерела, ці зустрічі були на території Конча-Заспи. ... Такі зустрічі були, більш особистого характеру, ніж офіційно", - сказав він.

Портнов проводив зустріч із Тімуром Міндічем.

"Декілька моїх джерел підтверджують, що він приїжджав в Конча-Заспу, навіть хтось стверджує, що декілька разів та вів якісь перемовини з Портновим", - сказав парламентар.

Железняк нагадав про зв'язки обох із Ігорем Коломойським. Портнов тривалий час надавав юридичну підтримку олігарху, а Міндіч вважався його довіреною особою.

"Про що була ця зустріч. Є декілька варіантів. Хтось говорить, що якісь справи порішать, хтось про якийсь бізнес, хтось навіть стверджує, що це була розмова про нові політичні проєкти. Я не займатимусь тут політичними чутками, я не знаю. Відповідно жодні джерела, з якими я спілкувався, не підтверджують те, що вони точно знають про характер зустрічі Портнова чи Міндіча", - сказав нардеп.

Водночас, як стверджують джерела депутата, Портнов не мав високої думки про Міндіча, однак це не завадило їм зустрітися особисто перед вбивством.

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.