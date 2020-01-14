Российские хакеры пытались взломать сайт студии «Квартал 95», связанной с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы найти компромат на главу Службы Безопасности Украины Ивана Баканова. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на фирму Area1, которая занимается кибербезопасностью.

По мнению специалистов, целью хакеров, вероятно, было электронная переписка бывшего руководителя студии Ивана Баканова, которого Зеленский назначил главой СБУ, передает 112 Украина.

Также были попытки взлома украинской газовой компании Burisma, в совете директоров которой работал Хантер Байден, начавшиеся в начале ноября. В это время в США продолжался скандал, связанный с телефонным разговором президентов США и Украины о Джо и Хантере Байденах, который привел к началу процесса импичмента Трампа.

Эксперты говорят, что время и масштабы атак дают возможность предположить, что россияне могли искать потенциально компрометирующий материал о Байденах - информацию, которую Трамп хотел получить от Украины.

Российские хакеры из подразделения военной разведки, и частные исследователи под псевдонимом «Необычный медведь» использовали так называемые фишинговые письма, которые предназначены для кражи имен пользователей и паролей. Они создали поддельные веб-сайты, имитирующие страницу входа на сайты дочерних компаний Burisma, и отправляли сотрудникам Burisma электронные письма, которые должны были выглядеть так, как будто они пришли из компании.