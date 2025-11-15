Хор "Гомін" не братиме участь у анонсованому концерті "Єдиний Квартал" від Студії "Квартал 95", повідомив співдиректор Львівського органного залу Тарас Демко.

"Наш хор не братиме участі, це застаріла інформація", - написав Демко в коментарях до допису колишнього віцепремʼєра Павла Розенка в мережі Facebook.

З якої саме причини хор не братиме участь в конценті він не уточнив.

Згідно із сайтами квиткових операторів, даний концерт зі телезйомкою запланований на 6-7 грудня.

Згідно з афішею, серед заявлених гостей такі артисти як: Dorofeeva, Monatik, Kazka, Positif, Ірина Білик, Антитіла, Kola, Drevo, Анна Буткевич.

Раніше серед учасників був заявлений ще хор "Гомін". Наразі з частини афіш інформація про участь хору уже прибрана.

Як відомо, Студія "Кварталу 95" заявила, що події навколо бізнесмена та співвласника студії Тимура Міндіча не мають стосунку до діяльності студії.

Серед встановлених НАБУ учасників схеми масштабної корупції у сфері енергетики є, зокрема, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор із фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов та ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк.