Новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин попал в базу «Миротворца».

На странице проекта отмечается, что основанием для внесения Мишустина в «черный список» является, что «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым».

Напомним, 15 января на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции на фоне предложенных президентом поправок в основной закон.

После этого Путин внес кандидатуру главы ФНС РФ Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. 16 января депутаты Госдумы одобрили назначение Мишустина.