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28 октября 2021 года следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего председателя правления ПАО КБ «Приватбанк». Об этом сообщила пресс-служба САП.

Как уже сообщалось, в ходе следствия установлено, что в декабре 2016 года, за день до признания «ПриватБанка» неплатежеспособным, председатель правления совместно с другими лицами на основании ложных документов выплатил за счет банка свыше 136,89 млн гривен в пользу страховой компании, связанной с «Приватбанком».

Кроме этого, указанное лицо подозревается в растрате денежных средств банка в канун его национализации в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств «Приватбанка», организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную с  «Приватбанком» компанию для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу банка и прикрытии совершенного преступления. Общая сумма ущерба в этом эпизоде ​​достигает 314 901 825,8 дол. США, что согласно официальному курсу Национального банка Украины по состоянию на 16.12.2016 составляет 8 281 448 814,81 гривен.

Заметим, указанное решение суда позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемого, который скрывается от следствия за пределами территории Украины.

Указанное решение Высшего антикоррупционного суда обжалованию не подлежит.

Напомним, в марте НАБУ объявило в розыск экс-главу правления Приватбанка Александра Дубилета, которого подозревают в причастности к растрате 8 млрд грн банка перед его национализацией в конце 2016 года.

2 июня Высший антикоррупционный суд заочно избрал Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей.

Его объявили в розыск в марте. Впоследствии он попросил суд обеспечить ему участие в заседаниях дистанционно, поскольку находится в Израиле. Дубилет уверял, что не скрывается от следствия.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Интерпол с просьбой об объявлении Дубилета в розыск.
ForUm

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