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В воскресенье, 1 декабря, в двух районах Киева и области стартовала пробная перепись населения.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы статистики Украины.

По данным Госстата, пробная перепись населения — это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.

Перепись будет проведена в части Оболонского района Киева и в Песковский ОТО Бородянского района Киевской области. Опрос в онлайн-режиме стартовал в ночь с 30 ноября на 1 декабря и продлится 10 дней.

С 14 по 23 декабря запланирован второй этап переписи. Жители этих районов должны предоставить ответы писарю, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе или инструкторском участке.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Согласно ее данным, общая численность населения составляла 48 млн 457 тыс. человек.
ForUm

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