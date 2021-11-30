В Офисе президента Украины в присутствии Владимира Зеленского подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации Украины и Apple Inc. и ООО Apple Ukraine.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, с украинской стороны документ подписал вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, а от компании Apple Inc. – директор по взаимодействию с органами государственной власти стран и регионов Марк Леннон.

Меморандум предусматривает сотрудничество, обмен информацией и поддержку Минцифры по ряду инициатив. В частности, компания будет сотрудничать с министерством в рамках Всеукраинской переписи населения в 2023 году. Украина станет второй страной в мире после США, которая проведет такую ​​перепись вместе с Apple.

«Компания предоставит поддержку Минцифры в разработке и определении приоритетных проектов, связанных с переходом Украины в режим paperless, и улучшения опыта взаимодействия граждан с органами государственной власти. К примеру, Apple обеспечит поддержку в использовании и совершенствовании приложения «Дия» на базе операционной системы iOS», - пояснили в ОП.

Согласно Меморандуму, компания также будет сотрудничать с Минцифры для повышения цифровой грамотности украинцев, в частности, будет способствовать определению возможностей профессионального обучения, направленных на поддержку учителей, использующих платформу iOS. Также будут создаваться инициативы по привлечению цифровых технологий в сферу здравоохранения.

Зеленский перед подписанием Меморандума подчеркнул, что после встречи в сентябре этого года с топ-менеджментом Apple в штаб-квартире компании сотрудничество между Украиной и мировым технологическим гигантом развивается очень быстро.

«Для нас один из главных приоритетов диджитализировать все государственные сервисы, работу органов государственной власти», – отметил президент Украины.

Он еще раз пригласил компанию Apple принять участие в Diia Summit, которая состоится в феврале 2022 года и является важнейшим событием для Украины.

Со своей стороны Марк Леннон подчеркнул, что работает с правительствами уже 23 года и никогда не видел такой власти, как сейчас в Украине, которая действует настолько быстро, прогрессивно и инновационно.

«И я соглашаюсь с мнением о том, что технологии для Украины являются вопросом национальной безопасности», – сказал он.

После встречи этого года в США команда Минцифры и представители Apple поддерживали постоянный контакт развития совместных проектов и расширения присутствия компании на украинском рынке. Итогом и логичным итогом этих переговоров стало подписание Меморандума о сотрудничестве Минцифры и Apple.

В начале сентября Зеленский обсудил с гендиректором Apple Тимом Куком проект переписи населения и украинизацию персонального помощника Siri.