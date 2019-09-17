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Правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна «Сaparol», совершенное в 2016 году, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуратурой Киевской области совместно с ГУ НП в Киевской области задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами. В частности, еще в 2016 году членами указанной преступной группы был убит директор украинской компании немецкого концерна Сaparol.

«Благодаря слаженной работе правоохранительных органов и прокуратуры Киевской области, сегодня, 17 сентября, задержаны организаторы и исполнители дерзкого убийства предпринимателя. Есть обоснованные подозрения, что на счету указанных лиц есть еще одно заказное убийство, совершенное в январе текущего года, которое также раскрыто», –сказано в сообщении.

В настоящее время следственные действия продолжаются. Принимаются меры по задержанию всех участников преступной организации.

Напомним, 20 сентября 2016 года в селе Крушинка Васильковского района возле одного из дачных кооперативов был найден мертвый мужчина. Позже выяснилось, что это был директор фирмы Caparol в Украине Павел Зможный.
ForUm

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