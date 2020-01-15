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Правительство утвердило перечень стратегических предприятий, которые не подлежат приватизации. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Мы согласовали соответствующий проект закона, теперь его должен рассмотреть и одобрить Верховная Рада», – написал он.

Премьер подчеркнул, что не подлежат приватизации предприятия, которые, обеспечивают энергетическую независимость и обороноспособность государства, являются естественными монополиями, а также имеют критически важное значение для общества.

«Более того, мы усилим контроль за надлежащим использованием собственности и эффективным управлением стратегических государственных предприятий, не подлежащих приватизации», – подчеркнул Гончарук.

В этот перечень вошли Нафтогаз, Укртрансгаз, Укрнафта, завод «Маяк», Укрпочта, Укрзализныця, Укрэнерго, Энергоатом, Укроборонпром и другие.

Как ранее сообщал ForUm, 27 декабря 2019 года правительство передало 530 имущественных комплексов государственных предприятий в сферу управления Фонда государственного имущества с целью дальнейшей приватизации.
ForUm

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