Сегодня, 27 декабря, правительство передало 530 имущественных комплексов государственных предприятий в сферу управления Фонда государственного имущества с целью дальнейшей приватизации, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«За почти 4 месяца на приватизацию передано больше государственных объектов, чем за все 28 лет независимости. Это позволит привлечь инвестиции в ряд госпредприятий и повысить заработные платы работникам», - отметил премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 млрд гривен.

В следующем году начнутся прозрачные аукционы через Прозорро.Продажи.