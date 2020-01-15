Ночью 13 января в результате неосторожного обращения с боеприпасами в 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде погиб военнослужащий, сообщает пресс-центр бригады.
«Ночью 13 января в результате неосторожного обращения с боеприпасами в нашей бригаде погиб солдат Караван Виталий Андреевич», – говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту проводится служебное расследование.
«Командование и военнослужащие бригады искренне сочувствуют невосполнимой потере родных и близких погибшего. Вечная память», – сказано в сообщении.
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