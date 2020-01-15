В 2020 году минимальная заработная плата в Украине выросла на 13,2 процента, в рейтинге роста «минималок» в мире Украина заняла 15-е место из 54-х стран. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на исследования ресурса Picodi.com.

Авторы исследования для расчетов использовали суммы после уплаты налогов (например, в Украине, до уплаты налогов заработная плата 4723 грн, а после - 3802 грн).

В Беларуси рост составил — 13,6%, в Польше — 14,9%, в России — 7,5%, а в Германии — 1,9%.

Сообщается, что в 2020 году самый большой рост «минималки» был зафиксирован в Нигерии (64,8%). Однако в пересчёте на доллары уровень гарантированной минимальной оплаты остаётся одним из самых низких в мире (74 $).

В некоторых странах, таких как США, Испания, ЮАР и Латвия, минимальная зарплата не изменилась с 2019 года. В Казахстане минимальная оплата труда также осталась прежней, но сумма, получаемая работником на руки, снизилась из-за повышения страхового взноса с этого года

В исследовании сравнивались самые последние данные о минимальном размере оплаты труда с данными на январь 2019 года. Авторы не учитывали страны, в которых размер заработной платы определяется профсоюзами и в которых нет общенациональной минимальной зарплаты.

Для стран, где правительство устанавливает дифференцированную минимальную заработную плату для отдельных административных единиц (Канада, Вьетнам, Таиланд), авторы рассчитали и использовали среднее арифметическое. Сумма после уплаты налогов была получена с помощью местных налоговых калькуляторов.

Для конвертации валют использовался средний курс Google Finance за четвёртый квартал 2019 г.

Напомним, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 гривен и составляет 4 723 гривни в месяц или 28,31 гривни за час.

Впервые с 2008 года минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в России и Беларуси.