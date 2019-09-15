Минимальная заработная плата в 2020 году вырастет на 550 грн и составит 4723 грн. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"Минимальная заработная плата, которая закладывается в этот бюджет, увеличивается на 550 грн. И будет составлять, по состоянию на 1 января 2020 года, 4723 грн. Это соответствует показателям роста. И мы считаем, что какое-то большее увеличение этой цифры не соответствовало бы росту производительности. А наша главная задача - экономический рост, в том числе из-за роста производительности", - сказала Маркарова.

Отметим, сегодня, 15 сентября, в ходе заседания Кабмина был представлен проект госбюджета на 2020 год. Как заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства, бюджет будет внесен в Верховную раду сегодня, как этого требовал президент.

Напомним, ресурсная база государственного бюджета Украины на 2020 год составит почти 1,8 триллионов гривен. По словам Маркаровой, в проект госбюджета на 2020 год заложены 1 трлн 79 млрд 500 млн гривен. Также министр добавила, что дефицит ВВП в 2020 году предполагается на уровне 2,09%.