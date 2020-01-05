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С 1 января 2020 впервые с 2008 года минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в России и Беларуси

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук.

По его мнению, есть несколько факторов, которые позволили произойти такой ситуации.

«Во-первых, украинская экономика с 2016 года демонстрирует достаточно устойчивые темпы роста ВВП, постепенно ускоряя их (напомню, что в II и III кварталах 2019 они превысили 4%)», — сказал Николайчук.

Вторым фактором он назвал «подогрев» рынка труда благодаря миграции.

 

«В-третьих, повышение социальных стандартов с 2016 года происходит несколько более быстрыми темпами по сравнению с ростом экономики, что является естественным процессом с учетом значительного проседания доходов наиболее уязвимых слоев населения в течение кризиса 2014−15 годов, переходом на рыночные основы установления тарифов на услуги ЖКХ и попытки властей снизить дифференциацию доходов населения», — добавил замминистра.

Напомним, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 гривен и составляет 4 723 гривни в месяц или 28,31 гривни за час. 
ForUm

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