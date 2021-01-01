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С 1 января 2021 года минимальная зарплата в Украине увеличилась до 6 тысяч грн.

Соответствующие показатели закреплены в госбюджете-2021, который Верховная Рада приняла 15 декабря.

«Обычные люди, которые живут в Украине и которые в большинстве являются налогоплательщиками, –  радуются. Что касается минимальной зарплаты, то 5000 грн - это ничего. Мы увеличили, насколько смогли, с 1 сентября. С 1 января она будет 6000 грн, а с 1 июля или августа – 6500 грн», - заявлял президент Зеленский.   
ForUm

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