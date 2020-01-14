Сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции Украины разоблачили преступную организацию вымогателей.

По данным пресс-центра полиции, ориентировочно в 2019 году 26-летний гражданин Российской Федерации создал преступную организацию для совершения особо тяжких преступлений.

Под предлогом возврата долгов, в том числе и несуществующих, злоумышленники представлялись участниками АТО и с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги.

Установлено, что «работали» участники преступной организации по заказу третьих лиц. Для прикрытия своей преступной деятельности подозреваемые использовали различные субъекты хозяйствования.

Так, участники организации угрожали одному из пострадавших и его близким родственникам убийством и требовали 400 тыс. долларов США. А в сентябре 2019 в Киеве подозреваемые похитили другого потерпевшего, требуя от него 15 тыс. евро.

Сейчас установлена ​​причастность злоумышленников к четырем эпизодам вымогательства. Сумма средств, полученных преступных путем, составляет около 11 млн гривен.

Главное следственное управление Нацполиции Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении восьми участников преступной организации.

Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч. 4 ст.189 (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или совершенное организованной группой, или соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения) и ч. 3 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас лидер преступной организации объявлен в международный розыск. Еще четверо подозреваемых - в государственный. Остальные трое подозреваемых уже задержаны.

Полицейские продолжают устанавливать граждан, пострадавших от действий злоумышленников. Если Вы стали жертвой этих лиц, обращайтесь по телефону +38 (067) 672 06 27 или на 102.