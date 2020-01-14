15-го января в Украине повсеместно антициклон, сухая и теплая погода, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха в течение дня среды ожидается + 2 + 6 градусов, на Западе + 4 + 9 градусов.
В Киеве завтра осадков не ожидается, температура воздуха в течение дня будет колебаться около + 3 + 5 градусов.
Небольшое похолодание придет на Крещение.
«Я вчера на улице услышала, как один парень сказал девушке, что, смотри, а день стал больше. И мы мудры, мы все знаем с Гугла, но именно после этого случайно услышанной фразы таки моментально поняла, что весна чуть, но выдвинула розовые ушки из-за горизонта нового года», - написала Диденко в Facebook.
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