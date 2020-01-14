Вечером 13 января в Голосеевском районе Киева на ул. Антоновича, 174, в результате прорыва теплосети, произошел подмыв асфальтового покрытия. В результате, в созданное отверстие частично попало маршрутное такси, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Получив информацию о событии, в 20:38 на место выехало дежурное подразделение 27-й государственной пожарно-спасательной части.
Спасатели эвакуировали из маршрутного такси 4 пассажиров, а также 3-х граждан из рядом стоящего троллейбуса, оказавшегося в паровой завесе.
Горячая вода из теплосети попала также в магазин Ашан и первый этаж ТРЦ «Ocean Plaza». Людей эвакуировали. Спасатели лично вынесли на руках из помещения 6 человек.
Информация о пострадавших уточняется.
На месте работают коммунальные службы и спасатели КГГА.
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