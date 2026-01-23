Продаж Ocean Plaza та інших санкційних активів громадян РФ стартує з березня

Кабінет міністрів спростив процедуру продажу майна громадян Росії, яке було стягнуте в державну власність у межах санкцій. Про це 23 січня повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, санкційні активи мають якнайшвидше почати працювати на відбудову України. Уряд ухвалив рішення про спрощення їхнього продажу через відкриті аукціони.

Зокрема, відтепер права вимоги за кредитами можна включати до складу активу та продавати разом із ним одним пакетом. Також змінено механізм повторних торгів: якщо перший аукціон не відбувся, держава автоматично оголошує наступний із нижчою стартовою ціною, а згодом — аукціон за голландською моделлю з поступовим зниженням вартості. У Кабміні очікують, що це пришвидшить реалізацію активів і збільшить надходження до бюджету.

Водночас уряд затвердив перелік санкційного майна та орієнтовний графік його продажу. На аукціони планують виставити корпоративні права 26 об’єктів, серед яких ТОВ «Інвестиційний союз “Либідь”» (ТРЦ Ocean Plaza), ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Калушський трубний завод», ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ» (готель у Буковелі), ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат», ТОВ «Мотордеталь-Конотоп», АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» та інші активи.

Свириденко повідомила, що перші аукціони заплановані на березень, а конкретні дати продажу залежатимуть від готовности кожного об’єкта.

Усі кошти, отримані від реалізації санкційного майна, надходитимуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ і будуть спрямовані на відновлення інфраструктури, економіки та підтримку громадян.