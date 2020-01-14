Окончательная версия законопроекту об обращении земли сельскохозяйственного назначения предусматривает запрет для иностранцев покупать землю в 50-километровой пограничной зоне.

Об этом во время публичного обсуждения финальной версии земельной реформы заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский, сообщает Укринформ.

«Даже при условии проведения референдума запрещается совершать сделки, стороной которых являются иностранцы, или юридические лица, основанные иностранными гражданами, с землями сельскохозяйственного назначения в зоне 50 км (от государственной границы - ред.)», - сказал Сольский.

Кроме того, по его словам, приобретение украинских сельхозземель запрещается юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, или другого государства, если невозможно установить конечного бенефициара такого юрлица. Или если эти бенефициары зарегистрированы в офшорных зонах, являются членами террористических организаций, лицами, в отношении которых применены персональные санкции. Также не смогут приобрести землю сельхозназначения в Украине физические и юридические лица, зарегистрированные в государствах, которые не сотрудничают в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Решение о недопущении иностранцев к рынку земли было принято под влиянием общества.

«Это решение (о недопущении иностранцев к рынку земли - ред.) не популистское, а компромиссное, и оно принято не под давлением, а под влиянием общественного мнения», - сказал Сольский.

Присутствовавший на обсуждении уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко также отметил, что ограничения допуска иностранцев к украинскому рынку сельхозземель не затрагивает инвестиционных обязательств.

«В ЕС все наши ближайшие соседи (например, Польша, Венгрия) проходили такой этап, и в них тоже были ограничения в отношении иностранцев», - сказал он.

Напомним, Верховная Рада 13 ноября 2019 приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10). Проект закона предусматривает с 1 октября 2020 отмене запрета на продажу земли. Согласно документу, лицами, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, являются граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и с обязанностью отчуждение участок в течение года.

Ранее Зеленский заявлял, что решение о праве продажи земли сельскохозяйственного назначения иностранцам будет принято только после всеукраинского референдума.

28 декабря 2019 Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения (№2178-10).

13 января 2020 Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что законопроект №2178-10 пока не стоит на повестке дня.