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Российские «пограничники» задержали дочь фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир», активистку Гульсум Алиеву и ее мать Наджие Аджи-Мамутову на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом сообщает общественная организация «Крымская солидарность».

По данным активистов, женщины возвращались в Крым из Херсона, где получали медицинские документы и консультацию. Впоследствии «Крымская солидарность» сообщила, что Наджие Аджи-Мамутову отпустили, однако Гульсум Алиеву вывезли из пункта пересечения административной границы в отделение полиции в Армянске.

«Ее вывели из «вагончика» и посадили в служебную машину. Муж Алиевой и мама поехали вслед на своем автомобиле», - говорится в сообщении.

Напомним, в июне 2019 российские силовики задержали Алиеву также на админгранице по обвинению в «возбуждении ненависти либо вражды» (статья 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях России) за пост в Facebook.

В июне 2018 российские силовики проводили обыск в доме фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Муслима Алиева. Впоследствии стало известно, что на его старшую дочь Гульсум составили протокол. Ее обвиняли по статье 282 Уголовного кодекса России - разжигание межнациональной розни – за сообщение в Facebook. В январе 2019 года Следственный отдел по Алуште прекратил уголовное производство в отношении Алиевой.
ForUm

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