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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины» № 404, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Документ имеет целью обеспечить надлежащее выполнение народными депутатами Украины полномочий в части обязанности персонального голосования.

Законом вносятся изменения в Уголовный кодекс Украины, Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» и регламент Верховной Рады Украины по обеспечению личного голосования народными депутатами Украины на пленарных заседаниях ВРУ.

В частности, закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосования). Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, 19 декабря 2019 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины».
ForUm

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