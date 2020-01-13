Национальный банк Украины намерен ускорить процесс снижения учетной ставки. Об этом в интервью FinClub заявила первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

«У нас в январе запланирован следующий монетарный комитет, будем смотреть макропрогнозы, в том числе прогноз по ставке. Но мы уже понимаем, что, скорее всего, темп ее снижения будет более быстрым, чем мы предполагали ранее», - отметила она.

По словам Рожковой, в условиях быстрого ослабления инфляционного давления логично прогнозировать более активное смягчение монетарной политики. «Пусть экономические агенты уже ждут этого, пусть банки уже реагируют депозитами, снижают ставки по кредитам. Покупательная способность национальной валюты растет. У нас плавающий курс, он может отклоняться в разные стороны на небольшие величины", - добавила она.

Напомним, 13 декабря 2019 года Национальный банк снизил учетную ставку до 13,5% годовых.