Подозреваемого в покушении на добровольца Адама Осмаева в июне 2017 передали поддерживаемым Россией боевикам в рамках обмена пленными на Донбассе. Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов, пишет Радио Свобода.

«Насколько мне известно, в Киеве проходил в Подольском районном суде суд по Артуру Кринари, он же Динго. Принято решение по обмену на наших украинских заложников. Он был одним из субъектов. Таким образом, украинское государство освободило и передало его Российской Федераций в рамках обмена», - сказал Небытов.

Как сообщал ForUm, 29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину вернулись 76 человек. Среди освобожденных - журналист Станислав Асеев, а также 12 военнослужащих.

Украина в свою очередь, по предварительной информации, отдала боевикам 127 человек, еще 14 отказались участвовать в обмене.

1 июня 2017 в Киеве на Подоле было совершено покушение на экс-руководителя добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева и его жену, экс-бойца полка «Киев» Амину Окуеву.

По данным полиции, мужчина, назвавшийся иностранным журналистом, заранее договорился с супругами о встрече. «Когда они сели в автомобиль, неизвестный достал из коробки пистолет «Глок» и выстрелил в грудь Осмаеву. В ответ Амина из своего пистолета Макарова сделала несколько выстрелов в стрелка», - сообщили правоохранители.

Осмаева и киллера с огнестрельными ранениями госпитализировали.

30 октября 2017 года близ поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. От огнестрельных ранений Амина погибла, Адам попал с ранениями в больницу.