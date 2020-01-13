Бывший народный депутат Александр Онищенко сих пор находится под стражей в Германии.

Об этом сообщили Укринформу в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«Онищенко находится под стражей в Германии», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас срок экстрадиции бывшего парламентария в Украине еще не определен.

Напомним, в ноябре 2019 года Онищенко задержали возле города Ольденбург, в федеральной земле Нижняя Саксония.