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Бывший народный депутат Александр Онищенко сих пор находится под стражей в Германии.

Об этом сообщили Укринформу в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

«Онищенко находится под стражей в Германии», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас срок экстрадиции бывшего парламентария в Украине еще не определен.

Напомним, в ноябре 2019 года Онищенко задержали возле города Ольденбург, в федеральной земле Нижняя Саксония.
ForUm

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