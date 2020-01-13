В Днепропетровской области спасатели извлекли из водоема автомобиль с четырьмя телами, сообщает пресс-служба ГосЧС.



12 января в 19:05 в Службу спасения «101» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в Пятихатском районе в селе Вишневое на местном пруду.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что ориентировочно, во время следования по дамбе озера, легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado съехал в водоем. Предварительно, автомобиль находился в 5 м от берега, на глубине 2-3 м.

Спасатели с помощью лебедки вытащили легковой автомобиль на берег. В салоне транспортного средства обнаружены тела 4-х погибших, из них 1 ребенок 14 лет (дочь владельца). Погибли мужчина, две женщины и ребенок.