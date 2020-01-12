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В городе Дортмунд на западе Германии в рамках операции по обезвреживанию четырех бомб времен Второй мировой войны эвакуировали 14 тыс. человек.

Об этом сообщает Associated Press.

Так, 11 января власти эвакуировали две больницы и открыли школы для жителей, которым пришлось покинуть свои дома.

Также власти закрыли городской вокзал, и начиная с полудня 12 января все поезда перенаправляют по другим маршрутам.

Операция по обезвреживанию боеприпасов ожидается во второй половине дня 12 января.
ForUm

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