Прокуратура предотвратила незаконное расходование бюджетных средств на сумму свыше 18 млн гривен Фастовским городским советом.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По результатам изучения на портале Prozorro процедуры закупок работ по капитальному ремонту дворца культуры на сумму более 18 млн грн, проведенных в 2019 году управлением культуры, молодежи и туризма исполнительного комитета Фастовского городского совета, установлено нарушение требований Закона Украины О публичных закупках.

При этом установлено, что тендерное предложение победителя не отвечало требованиям тендерной документации и закону, а именно не содержало документального подтверждения соответствия установленным квалификационным критериям относительно подтверждения наличия оборудования и материалов, работников соответствующей квалификации, а также опыта выполнения аналогичного договора.

Указанные нарушения также были подтверждены решениями Антимонопольного комитета Украины.

«Реагируя на выявленные нарушения, прокуратурой области направлено письмо в тендерный комитет управления культуры, молодежи и туризма исполнительного комитета Фастовского городского совета для решения вопроса об отмене торгов, победителем которых противоправно определен субъект хозяйствования Киевской области, который по результатам рассмотрения удовлетворено и предупреждено незаконное расходование бюджетных средств на сумму свыше 18 млн гривен», — сообщили в прокуратуре.