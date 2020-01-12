Прокуратура предотвратила незаконное расходование бюджетных средств на сумму свыше 18 млн гривен Фастовским городским советом.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
По результатам изучения на портале Prozorro процедуры закупок работ по капитальному ремонту дворца культуры на сумму более 18 млн грн, проведенных в 2019 году управлением культуры, молодежи и туризма исполнительного комитета Фастовского городского совета, установлено нарушение требований Закона Украины О публичных закупках.
Указанные нарушения также были подтверждены решениями Антимонопольного комитета Украины.
«Реагируя на выявленные нарушения, прокуратурой области направлено письмо в тендерный комитет управления культуры, молодежи и туризма исполнительного комитета Фастовского городского совета для решения вопроса об отмене торгов, победителем которых противоправно определен субъект хозяйствования Киевской области, который по результатам рассмотрения удовлетворено и предупреждено незаконное расходование бюджетных средств на сумму свыше 18 млн гривен», — сообщили в прокуратуре.
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