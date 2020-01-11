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Под процессуальным руководством Артемовской местной прокуратуры 26-летнему жителю Торецка, который принимал участие в незаконных вооруженных формированиях так называемой «ДНР», сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

По версии следствия, в августе 2014 года мужчина из корыстных побуждений вступил в ряды террористов и был зачислен в так называемый батальон «Народное ополчение», расположенный в Енакиево. Одетый в военную форму российского образца и вооруженный АК-47 и пистолетом системы «Макаров», боевик осуществлял охрану блокпоста в с. Грабово Шахтерского района Донецкой области, где проверял автомобили и документы у водителей и пассажиров и передавал руководителям полученные от информаторов данные о местонахождении и передвижении военной техники Вооруженных сил Украины. 

Кроме того, злоумышленник был задействован в охране места авиакатастрофы пассажирского самолета Boeing-777 рейса МН-17 компании Malaysia Airlines, в результате которой погибли 298 пассажиров и членов экипажа, находил среди обломков вещи и другие материальные ценности, принадлежавшие погибшим, передавал их своим главарям, получая денежное вознаграждение в размере от 500 до 1500 руб.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также решается вопрос об изменении квалификации действий злоумышленника по более тяжкому состав преступления.

Напомним, пограничники из состава Объединенных сил при реализации оперативной информации задержали гражданина Украины 1994 года рождения, который принимал непосредственное участие в деятельности вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной части Донецкой области. 
ForUm

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