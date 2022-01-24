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Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего участника незаконных вооруженных формирований так называемой «ЛНР». Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинским властям территорию региона для оформления пенсии, сообщил пресс-центр ведомства.

Установлено, что он входил в состав группировки, активно участвовавшей в боевых действиях против сил антитеррористической операции в районах Луганска и трассы Бахмутка.

По данным следствия, злоумышленником является местный житель, который в мае 2015 присоединился к рядам боевиков. Там занимался обслуживанием вражеской техники и обустройством фортификационных сооружений.

Впоследствии злоумышленник покинул группировку из-за конфликта с главарями, которые обложили «данью» своих подчиненных. Затем он скрывался на временно неподконтрольной украинским властям территории Луганщины.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, проверяется информация о причастности бывшего боевика к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.
ForUm

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