Контрразведка СБУ установила личность командира снайперского подразделения боевиков.

Злоумышленник вместе со своими подчиненными вели прицельный огонь по военнослужащим сил антитеррористической операции, сообщил пресс-центр ведомства.

Установлены факты его участия в боевых действиях против украинских защитников Донецкого аэропорта.

Кроме того, злоумышленник систематически собирал разведданные по подразделениям Вооруженных сил Украины на востоке нашего государства. Полученные сведения передавал представителям спецслужб РФ.

Его «кураторов» интересовала информация о количестве, расположении позиций и передислокации украинских войск.

По данным следствия, боевиком является житель Донецкой области, который в январе 2015 добровольно присоединился к группировкам так называемой «ДНР». С тех пор активно участвовал в боевых действиях против сил АТО.

В настоящее время он скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории региона.

По материалам контрразведки и следователей СБУ суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы.

Осужденный объявлен в розыск.

Начало срока отбывания наказания исчисляется со дня его задержания и приведения приговора в исполнение.

Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ в Волынской области при процессуальном руководстве Волынской областной прокуратуры.