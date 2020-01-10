Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум военнослужащим одной из воинских частей, которая базируется в городе Павлоград Днепропетровской области и гражданскому лицу в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта, а также незаконном сбыте психотропных веществ (ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По данным следствия, военные вместе с гражданским лицом наладили механизм продажи наркотиков местным жителям. Во время обыска по месту жительства подозреваемых изъято: пистолет, патроны, вещества внешне похожи на наркотические, а также более 200 тыс. гривен.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляет Днепропетровское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

В случае доказательства вины, военнослужащим и их сообщнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 8 лет.