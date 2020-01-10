Коллегия судей Киевского апелляционного суда заявила о вмешательстве в правосудие адвоката подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко Влада Добоша.

Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

«Во время судебного заседания 20 декабря 2019 при обсуждении вопроса о возможности продолжения апелляционного рассмотрения без участия прокурора и поступления перед судебным заседанием материалов судебного производства, с которыми коллегия судей ознакомлена, адвокат сообщил, что в случае отложения судебного заседания на другую дату, он не покинет зал судебного заседания, и в утвердительной форме высказался, что отложения судебного заседания при каких условиях не произойдет», - говорится в сообщении.

Судьи информируют, что такое высказывание адвоката поддержали присутствующие в судебном заседании свободные слушатели, которые пришли поддержать подозреваемую. Они начали угрожать, что никто из них не покинет зал судебного заседания до прибытия прокуроров, участвующих в рассмотрении судебного производства.

В дальнейшем присутствующие в зале судебного заседания лица вместе с адвокатом в течение более пяти часов подряд блокировали помещение зала, не соглашались на предложение покинуть зал в связи с окончанием судебного заседания, в результате чего были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

Судьи отмечают, что указанные события привели к воспрепятствованию осуществлению апелляционного рассмотрения других назначенных к рассмотрению в указанном зале суда производств. Кроме того, было повреждено имущество Киевского апелляционного суда, в том числе мебель и технические устройства.

Судьи считают, что такие действия адвоката свидетельствуют, что он использовал средства и методы, которые противоречат действующему законодательству, с целью дискредитации суда и осуществления на них незаконного влияния.

Указано, что апелляционное рассмотрение было отложено в связи с неявкой прокурора и необходимостью изучения материалов судебного производства. 24 декабря 2019 суд оставил апелляционную жалобу защитника без удовлетворения.

Судьи указывают, что после провозглашения председательствующим по делу указанного решения защитник также проявил несдержанное и некорректное поведение, бестактно, обидно и унизительно высказывался в нецензурной форме как в отношении судей, так и по прокуроров.

При этом защитник в присутствии участников судебного процесса, представителей средств массовой информации и свободных слушателей в грубой и нецензурной форме обращался к судьям, выкрикивал оскорбительные высказывания в отношении судей, прокуроров и экспертов, а также публично высказывался, что «каждый судья ответит за подозреваемую», что, как считают судьи, является угрозой.

Также указано, что высказывания адвоката в тот же день были распространены в средствах массовой информации, интернет-ресурсах и социальных сетях.

Кроме того, адвокат своими действиями осуществлял подстрекательство присутствующих в зале свободных слушателей.

«Проявление адвокатом неуважения к судьям, выражения им откровенных обвинений, критика судей перед представителями средств массовой информации, угрозы о привлечении к ответственности и наступления негативных последствий в связи с принятым решением коллегией судей расценивается как оказание давления и попыток вмешательства в деятельность коллегии судей и осуществления правосудия», - заявили в суде, - заявили в суде.

В соответствии со статьей 73 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» указанное сообщение внесено в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьями фактов и принято соответствующее решение.