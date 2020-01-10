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Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста в связи с несогласованным визитом президента РФ Владимира Путина в Крым, сообщила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко.

«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов РФ российской стороне передана нота протеста», - написала она в Twitter.

МИД в очередной раз подчеркивает недопустимость несогласованных с Украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах.

«Это - грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права», - подчеркнула спикер.

Как сообщал ForUm, 9 января Путин без объявления в очередной раз прибыл в оккупированный Крым в нарушение норм международного права и украинского законодательства и присутствовал на пусках ракет.      
ForUm

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