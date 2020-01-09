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Президент России Владимир Путин без объявления в очередной раз прибыл в оккупированный Крым в нарушение норм международного права и украинского законодательства и присутствовал на пусках ракет, сообщает Интерфакс.

«В Черном море в четверг проведено совместное учение Черноморского и Северного флотов с выполнением ракетных стрельб, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России», - пишет агентство.

Отмечается, что Путин находился на борту российского ракетного крейсера «Маршал Устинов», который базируется на Северном флоте в Североморске на севере России и вошел в Черное море в рамках ряда учений.

На днях турецкие средства массовой информации сообщали об инциденте с этим крейсером, когда он проходил пролив Босфор близ Стамбула: корабль сносило течением на берег, и он оказался неспособным самостоятельно удержать курс, так что ситуацию спасли три турецкие буксиры, которые пришли на помощь.

В прошлый раз Путин побывал на оккупированном украинском полуострове, так же без согласования с властями Украины, в конце декабря.
ForUm

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